INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Wilayah Perairan Indonesia yang Berpotensi Dilanda Gelombang Tinggi hingga 4 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |16:21 WIB
Daftar Wilayah Perairan Indonesia yang Berpotensi Dilanda Gelombang Tinggi hingga 4 Meter
Gelombang tinggi di pesisir pantai selatan Lebak, Banten (Foto: ANTARA)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan di Indonesia hari ini hingga 7 Juli 2024.

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 4 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8 - 25 knot.

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa, Laut Banda, dan Laut Arafuru," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Weh, Sabang, perairan barat Aceh-Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Laut Jawa, perairan selatan Jawa - NTT, Selat Bali - Lombok - Alas - Sape bagian selatan, Selat Sumba, Laut Sawu.

Kemudian, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur - Kupang, perairan Baubau - Kep. Wakatobi, perairan Manui - Kendari, perairan selatan Banggai - Kep. Sula, perairan P. Buru - P. Seram, perairan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, perairan selatan Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Banda, Laut Arafuru.

Selain itu, BMKG melaporkan terjadi peningkatan gelombang tinggi 2,5- 4,0 meter yang berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten-Jawa Tengah.

1 2
      
