DPR Minta KPU Tak Pakai Sirekap di Pilkada 2024 jika Gagal Menjelaskan Penggunaannya

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta agar KPU tak memakai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pilkada 2024, jika tidak bisa mempresentasikan atau menjelaskan penggunaannya kepada parlemen.

"Untuk Pilkada 2024 ini kami agak insist (bersikeras). Kalau misalnya minggu depan enggak bisa presentasi mending batalin aja," kata Doli dalam diskusi bertajuk 'Sirekap di Pemilu 2024:Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada Serentak 2024', yang ditayangkan melalui YouTube NETGRIT, Sabtu (6/7/2024).

"Karena nanti pada akhirnya kita menerima sistem yang kayak kemarin lagi," sambungnya.

BACA JUGA: