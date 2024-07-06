Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta KPU Tak Pakai Sirekap di Pilkada 2024 jika Gagal Menjelaskan Penggunaannya

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |16:30 WIB
DPR Minta KPU Tak Pakai Sirekap di Pilkada 2024 jika Gagal Menjelaskan Penggunaannya
Ahmad Doli Kurnia (Foto: dpr.go.id)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta agar KPU tak memakai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pilkada 2024, jika tidak bisa mempresentasikan atau menjelaskan penggunaannya kepada parlemen.

"Untuk Pilkada 2024 ini kami agak insist (bersikeras). Kalau misalnya minggu depan enggak bisa presentasi mending batalin aja," kata Doli dalam diskusi bertajuk 'Sirekap di Pemilu 2024:Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada Serentak 2024', yang ditayangkan melalui YouTube NETGRIT, Sabtu (6/7/2024).

"Karena nanti pada akhirnya kita menerima sistem yang kayak kemarin lagi," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
