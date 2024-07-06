Gempa M4,4 Guncang Malang Jatim, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,4 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (6/7/2024), pukul 20.26 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 26 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 80 km barat daya Kabupaten Malang, Jatim dengan titik koordinat 8.86 Lintang Utara dan 112.48 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.4, 06-Jul-2024 20:26:47WIB, Lok:8.86LS, 112.48BT (80 km BaratDaya KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:26 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)