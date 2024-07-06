Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,5 Guncang Malang Jatim, Dirasakan hingga Trenggalek

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |21:52 WIB
Gempa M4,5 Guncang Malang Jatim, Dirasakan hingga Trenggalek
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,5 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (6/7/2024), pukul 20.26 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 56 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 75 km barat daya Kabupaten Malang, Jatim dengan titik koordinat 8.81 Lintang Utara dan 112.48 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.5, 06-Jul-24 20:26:47 WIB, Lok:8.81 LS, 112.48 BT (Pusat gempa berada di laut 75 km barat daya Malang), Kedlmn:56 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Sementara gempa dirasakan skala (MMI) III Gondanglegi, II - III Karangkates, II - III Kepanjen, II Trenggalek.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

      
