Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Kerap Banjir Usai Diguyur Hujan, Kapolda Ajak Pengguna Jalan Saling Tenggang Rasa

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |01:29 WIB
Jakarta Kerap Banjir Usai Diguyur Hujan, Kapolda Ajak Pengguna Jalan Saling Tenggang Rasa
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memberikan imbauan kepada masyarakat pengguna jalan di Jakarta dan sekitarnya untuk saling menghormati dan bertenggang rasa kepada sesama.

Hal tersebut disampaikannya kepada pengemudi mobil maupun pengendara motor menyikapi hujan yang kembali mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya beberapa hari belakangan yang kerap mengakibatkan banjir.

“Musim hujan datang lagi, hujan di mana-mana. Ini imbauan kepada masyarakat, pemotor maupun pemobil. Untuk pemobil kalau ada genangan air, tenggang rasa, jangan tabrak begitu aja, kena pemotor,” kata Karyoto kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Tak hanya itu, Karyoto juga mengimbau kepada pengendara sepeda motor di jalanan untuk berhati-hati jika hujan turun dan munculnya genangan menghindari adanya lubang.

“Pemotor juga harus hati-hati, takut ada lubang, karena nanti kalau kejeglong akibatnya bisa celaka. Dan kita semua jaga kesehatan, itu yang paling penting,” katanya.

“Pesan untuk anggota, berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk lalu lintas, apalagi menyangkut reserse, pengaduan keluhan tolong diperhatikan,” tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169805/polda_metro_jaya-debC_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164842/sabu-IOlp_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba di Cimanggis Depok, 1,2 Kg Sabu Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163908/kapolri-nvWr_large.jpg
Irjen Asep Edi Suheri Dilantik Jadi Kapolda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158430/polri-gcV4_large.jpg
Rotasi Besar-besaran Polda Metro, Berikut Daftar Kapolsek hingga Kasatreskrim yang Diganti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement