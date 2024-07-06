Jakarta Kerap Banjir Usai Diguyur Hujan, Kapolda Ajak Pengguna Jalan Saling Tenggang Rasa

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memberikan imbauan kepada masyarakat pengguna jalan di Jakarta dan sekitarnya untuk saling menghormati dan bertenggang rasa kepada sesama.

Hal tersebut disampaikannya kepada pengemudi mobil maupun pengendara motor menyikapi hujan yang kembali mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya beberapa hari belakangan yang kerap mengakibatkan banjir.

“Musim hujan datang lagi, hujan di mana-mana. Ini imbauan kepada masyarakat, pemotor maupun pemobil. Untuk pemobil kalau ada genangan air, tenggang rasa, jangan tabrak begitu aja, kena pemotor,” kata Karyoto kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Tak hanya itu, Karyoto juga mengimbau kepada pengendara sepeda motor di jalanan untuk berhati-hati jika hujan turun dan munculnya genangan menghindari adanya lubang.

“Pemotor juga harus hati-hati, takut ada lubang, karena nanti kalau kejeglong akibatnya bisa celaka. Dan kita semua jaga kesehatan, itu yang paling penting,” katanya.

“Pesan untuk anggota, berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk lalu lintas, apalagi menyangkut reserse, pengaduan keluhan tolong diperhatikan,” tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )