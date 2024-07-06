Gerindra Bakal Usung Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto di Pilwalkot Tangsel

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan jika partainya telah memutuskan untuk mengusung Ahmad Riza Patria dan Marshel Widianto menjadi pasangan calon yang akan tampil pada Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2024.

Hal tersebut disampaikan Dasco saat dikonfirmasi soal beredarnya poster duet Riza Patria dengan Marshel. Pada poster itu tertulis AM:PM singkatan dari 'Ariza Marshel Pasti Menang' untuk Tangsel.

"Benar, Gerindra akan memajukan Ariz (Ahmad Riza) Patria dan Marshel Widianto untuk Pilkada Tangsel, Pilwakot Tangsel," kata Dasco saat dikonfirmasi, Sabtu (6/7/2024).

Dasco mengungkap alasan kuat Gerindra untuk menduetkan Ariza dengan Marshel.

Gerindra, kata dia, meyakini keduanya dianggap sosok yang mumpuni dan bisa memenuhi harapan warga Tangsel.

"Kedua orang ini merupakan figur yang tepat untuk memenuhi harapan sebagian besar rakyat Tangsel yang ingin kemajuan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)