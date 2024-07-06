Jalur Puncak One Way Arah Jakarta Siang Ini, Cuaca Hujan

BOGOR - Siang ini, polisi memberlakukan sistem one way arah Jakarta di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu (6/7/2024). Kendaraan yang menuju Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantauan MNC Portal, oneway diberlakukan mulai pukul 13.00 WIB. Dimulai dengan menutup arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi dan Exit GT Ciawi menuju Puncak oleh polisi dengan water barrier.

Selanjutnya, iring-iringan motor dan mobil polisi pun mengawal kendaraan terakhir yang akan menuju Puncak. Belum diketahui sampai kapan sistem oneway arah Jakarta ini diberlakukan karena masih situasional tergantung kondisi arus lalu lintas.

Sementara itu, untuk kondisi cuaca di kawasan Puncak sedang diguyur hujan dengan intensitas cukup deras. Pengendara yang melintas diimbau untuk berhati-hati karena kondisi jalan licin serta jarak pandang yang menjadi tidak maksimal.

Sebelumnya, polisi telah memberlakukan sistem oneway dari arah Jakarta menuju Puncak sejak pagi hingga siang tadi. Hak itu dikarenakan meningkatkan volume kendaraan yang menuju kawasan tersebut.

"Memang kami pantau semenjak tadi pagi pukul 06.00 WIB arusnya cukup meriah untuk menuju ke kawasan wisata Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, kepada wartawan.

