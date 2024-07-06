Bobol 2 Kamar Kos di Jaktim, Pemuda Asal Bogor Babak Belur Diamuk Massa

JAKARTA - Seorang pemuda asal Bogor nekat membobol dua kamar indekost di Jalan Buaran, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (6/7/2024) dini hari. Meski berhasil membobol kamar kos, aksi pelaku akhirnya diketahui oleh warga.

Pelaku diketahui berinisial ES (30) yang merupakan warga Bogor bedasarkan identitas KTP yang dikantonginya. Wajah pelaku nampak babak belur karena warga geram akibat tindakan pelaku.

Salah satu penghuni kos Agus mengaku kenal dengan pelaku. Dirinya menyebut, sejauh ini belum merincikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku.

"Kerugian belum tau, belum di cek. Saya kenal dengan pelaku, sering main ke sini," kata Agus kepada wartawan.

Sementara itu, korban lainnya Zulfa merasa kaget barang pribadinya jadi sasaran pelaku.

Dia menyebut jaket miliknya serta barang lainnya sempat berhasil dicuri oleh pelaku