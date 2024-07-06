Hilang Sepekan, Lansia di Bogor Ditemukan Meninggal di Apartemen Kosong

BOGOR - Warga Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor digegerkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki. Mayat tersebut dievakuasi petugas ke RS Bhayangkara Polresta Bogor Kota.

Kapolsek Bogor Selatan AKBP Diana mengatakan mayat tersebut ditemukan sekira pukul 08.15 WIB. Awalnya, ada salah satu warga yang hendak bermain di sebuah bangunan apartemen kosong mencium aroma busuk menyengat.

"Saksi mencari sumber bau tersebut sampai akhirnya melihat mayat yang berada di semak-semak," kata Diana dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Warga tersebut pun melaporkannya kepada sekuriti dan dilanjutkan kepada Polsek Bogor Selatan. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi temuan mayat untuk olah tempat kejadian perkara.

"Satpam juga menghubungi Ketua RW sekitar TKP dan info dari Ketua RW memang ada warganya yang sudah hilang selama satu minggu. Ketua RW menghubungi anak keluarganya hilang," jelasnya.

Setelah sang anak memeriksa mayat tersebut, diketahui bahwa benar merupakan ayahnya berdasarkan ciri-ciri pakaian yang terakhir dikenakan. Mayat tersebut diketahui berinisial JJ (64), mempunyai riwayat penyakit sejak 2 tahun lalu yang mengganggu jiwanya, sehingga bolak balik kontrol ke Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Kota Bogor.

"Sebelum menghilang pada hari Minggu 30 Juni 2024, hari Jumat sebelumnya 28 juni 2024 sudah diajak ke rumah sakit untuk kontrol tapi tidak mau," ungkalnya.