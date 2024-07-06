Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hilang Sepekan, Lansia di Bogor Ditemukan Meninggal di Apartemen Kosong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |15:04 WIB
Hilang Sepekan, Lansia di Bogor Ditemukan Meninggal di Apartemen Kosong
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Warga Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor digegerkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki. Mayat tersebut dievakuasi petugas ke RS Bhayangkara Polresta Bogor Kota.

Kapolsek Bogor Selatan AKBP Diana mengatakan mayat tersebut ditemukan sekira pukul 08.15 WIB. Awalnya, ada salah satu warga yang hendak bermain di sebuah bangunan apartemen kosong mencium aroma busuk menyengat.

"Saksi mencari sumber bau tersebut sampai akhirnya melihat mayat yang berada di semak-semak," kata Diana dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Warga tersebut pun melaporkannya kepada sekuriti dan dilanjutkan kepada Polsek Bogor Selatan. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi temuan mayat untuk olah tempat kejadian perkara.

"Satpam juga menghubungi Ketua RW sekitar TKP dan info dari Ketua RW memang ada warganya yang sudah hilang selama satu minggu. Ketua RW menghubungi anak keluarganya hilang," jelasnya.

Setelah sang anak memeriksa mayat tersebut, diketahui bahwa benar merupakan ayahnya berdasarkan ciri-ciri pakaian yang terakhir dikenakan. Mayat tersebut diketahui berinisial JJ (64), mempunyai riwayat penyakit sejak 2 tahun lalu yang mengganggu jiwanya, sehingga bolak balik kontrol ke Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Kota Bogor.

"Sebelum menghilang pada hari Minggu 30 Juni 2024, hari Jumat sebelumnya 28 juni 2024 sudah diajak ke rumah sakit untuk kontrol tapi tidak mau," ungkalnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement