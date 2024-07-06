Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras Guyur Bekasi, Wilayah Bintara Banjir hingga 100 Cm

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |15:18 WIB
Hujan Deras Guyur Bekasi, Wilayah Bintara Banjir hingga 100 Cm
Wilayah Bintara Bekasi terendam banjir hingga 100 cm (Foto : MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras mengguyur seluruh wilayah Kota Bekasi sejak siang hingga sore hari, pada Sabtu (6/7/2024). Hal tersebut menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir.

Kasie RR BPBD Kota Bekasi Idham Khalid, menyebut bedasarkan laporan sementara, terdapat tiga titik banjir yang ada di Kelurahan Bintara Kota Bekasi. Tinggi mata air dari 60 hingga 100 Cm.

"Kelurahan Bintara. Perumahan Pondok Cipta Rw 11, 08, lalu Griya Bintara Indah Rw 12 dan Bintara Loka Indah Rw 11, terjadi genangan dengan ketinggian bervariasi mulai 60 cm hingga 100 cm," ujar Idham saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

Sementara di Kelurahan Rawa Lumbu, Kota Bekasi terjadi di perumahan BB jembatan 7, ketinggian air 10-20 Cm. Lalu perumahan Narogong Indah banjir sekitar 80 Cm.

Sementara untuk wilayah lain yang ada di Kota Bekasi masih dalam pemantauan petugas.

"Masih genangan daan para tim wilayah masih monitor kondisi lapangan," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
