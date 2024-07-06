Jakarta Hujan Deras, 5 RT Terendam Banjir hingga 120 Cm

JAKARTA - Hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Sabtu (6/7/2024), menyebabkan sebanyak 5 RT terendam banjir per data pukul 14.00 WIB.

Meski begitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan saat ini 3 RT diantaranya telah surut.

"Genangan saat ini mengalami penurunan dari 5 RT menjadi 3 RT atau yang ada di wilayah DKI Jakarta," tulis BPBD dalam keterangan resminya.

Adapun data wilayah terdampak yakni Jakarta Barat terdapat 2 RT yang terdiri dari Kelurahan Sukabumi Selatan dengan jumlah sebanyak 2 RT yang mengalami banjir ketinggian 120 cm.

BPBD mengungkapkan penyebab banjir di Jakarta Barat ini karena curah hujan tinggi dan luapan kali sekertaris.

Selanjutnya, Jakarta Selatan terdapat 1 RT yang terdiri dari Kel. Petogogan jumlah 1 RT dengan ketinggian 30 cm akibat curah hujan tinggi.

"Sedangkan Wilayah yang sudah surut yakni di Kel. Pluit sebanyak 3 RT dan Kel. Gandaria Utara sebanyak 1 RT," ujar BPBD.