INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belasan Motor Mogok Usai Nekat Terobos Banjir di Bintara Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |16:23 WIB
Belasan Motor Mogok Usai Nekat Terobos Banjir di Bintara Bekasi
Belasan motor mogok usai nekat terobos banjir di Bintara Bekasi (Foto : MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras mengguyur kota Bekasi sejak siang hingga sore hari, Sabtu (6/7/2024). Akibatnya, sejumlah wilayah terendam banjir.

Meski telah mengetahui jalan terendam banjir, beberapa pengendara tetap nekat menerobos genangan air.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia banjir merendam sepanjang Jalan Bougenville Kawasan Duta Kranji, Bintara, Kota Bekasi, hingga pukul 15.57 WIB. Jalan tersebut merupakan akses antara Kelurahan Bintara dan Kelurahan Kota Baru.

Pengendara sepeda motor yang hendak melintas, mulanya percaya diri bisa menerjang banjir tersebut tanpa kendala. Namun, karena banjir cukup dalam, di pertengahan jalan belasan motor yang dikendari tiba-tiba mati mesin atau mogok.

Selanjutnya pengendara terlihat mendorong kendaraan ke tempat aman yang tidak ada genangan. Terlihat setelah berada di tempat aman, pengendara melakukan servis agar mengeluarkan air yang telah masuk ke dalam motornya.

"Iya bang, di tengah (perjalanan) ternyata (airnya) dalam banget," ujar salah satu pengendara.

Sementara, sejumlah mobil yang melintas tidak mengalami gangguan apapun.

Halaman:
1 2
      
