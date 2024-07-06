Banjir Genangi Sekitar Kompleks Maharta Ciledug

JAKARTA - Banjir menggenangi sekitar Komplek Maharta, Ciledug pada sore hari ini Sabtu (6/7/024). Banjir diakibatkan hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sedari pagi.

Dari foto yang diunggah @kabarciledug, nampak beberapa motor dan mobil masih melewati kawasan tersebut. Terlihat dari unggahan foto, banjir yang menggenang setinggi lutut orang dewasa.

"Belakang komplek Maharta," tulis keterangan foto yang diunggah akun @kabarciledug dikutip Sabtu (6/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan 5 Rukun Tetangga (RT) terendam banjir per data pukul 14.00 WIB. Meski begitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan saat ini 3 RT di antaranya telah surut.

"Genangan saat ini mengalami penurunan dari 5 RT menjadi 3 RT atau 0.009% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," tulis BPBD dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

Adapun data wilayah terdampak yakni Jakarta Barat terdapat 2 RT di Kelurahan Sukabumi Selatan dengan jumlah 2 RT dengan ketinggian air mencapai 120 cm. BPBD mengungkapkan penyebab banjir di Jakarta Barat ini karena curah hujan tinggi dan luapan kali sekertaris.

Selain itu, Jakarta Selatan terdapat 1 RT di Kelurahan. Petogogan dengan ketinggian 30 cm akibat curah hujan tinggi.

"Sedangkan Wilayah yang sudah surut yakni di Kelurahan Pluit sebanyak 3 RT dan Kelurahan Gandaria Utara sebanyak 1 RT," ujar BPBD.