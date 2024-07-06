Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Duta Harapan Bekasi Banjir hingga 90 Cm, Puluhan Kendaraan Mogok

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |17:18 WIB
Kawasan Duta Harapan Bekasi Banjir hingga 90 Cm, Puluhan Kendaraan Mogok
Banjir di Bekasi bikin puluhan kendaraan mogok (Foto : MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Kota Bekasi menyebabkan sepanjang Jalan Bougenville Kawasan Duta Kranji, Bintara, Kota Bekasi, hingga pukul 15.57 WIB. Salah satu warga, Aziz (27) mengungkap jalan tersebut memang menjadi langganan banjir.

"Iya, kalau misalnya kapasitas hujan gede, sudah langsung naik. Ya kira-kira ada kali (banjir) sepaha, kurang lebih 80 - 90 Cm lah," ujar Aziz, Sabtu (6/7/2024).

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, puluhan sepeda motor yang nekat melintas jalan tersebut terlihat mengalami masalah atau mogok di pertengahan jalan. Diketahui, jalan tersebut merupakan akses penghubung antara Kelurahan Bintara dan Kelurahan Kota Baru.

Aziz juga mengalami nasib yang sama ketika mobilnya mogok di pertengahan jalan. Saat itu mobilnya terpaksa keluar dari rumah karena sebagai alat transportasi adiknya untuk pergi ke kampus.

"Kalau saya tadi adik saya mau ngampus, terus dia jalan. Di tengah jalan ada mobilnya mogok, jadi mobil adik saya berhenti, terus akhirnya mogok juga," katanya.

Dia saat itu kaget, ketika adiknya memberitahu kalau mobilnya yang dikendarai mogok. Aziz lalu bergegas menuju lokasi untuk membantu evakuasi mobil di tengah banjir.

"Akhirnya saya ke sini evakuasi, tapi Alhamdulillah jalan lagi mobilnya, tadi juga warga bantu dorongin," ujarnya.

Luapan Kali duta yang bersebelahan dengan jalan tersebut menyebabkan akses penghubung antar kelurahan itu banjir. Aziz menduga luapan kali itu disebabkan karena saluran air yang tersendat akibat sampah.

"Karena kita lihat sudah padat penduduk satu kan, terus yang kedua pastilah sampah ini kan menjadi masalah utama ya sebetulnya," katanya.

Halaman:
1 2
      
