HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Hujan Deras, Jalan Ciledug Raya Arah Cipulir Kebanjiran

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |17:27 WIB
Jakarta Hujan Deras, Jalan Ciledug Raya Arah Cipulir Kebanjiran
Jalan Ciledug Raya arah Cipulir banjir (Foto : Instagram/@andianatasya)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras mengguyur hampir seluruh bagian wilayah Jakarta pada Sabtu (6/7/2024). Imbasnya, sejumlah ruas jalam terendam banjir.

Tidak terkecuali di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Beberapa titik, bahkan area utama jalan raya kawasan tersebut terendam banjir dengan ketinggian berkisar 30 -50 cm.

Salah satunya, yakni Jalan Ciledug Raya perbatasan Jakarta Selatan menuju Cipulir. Sejumlah video penampakan banjir di sepanjang jalan tersebut bahkan sempat diabadikan oleh orang-orang yang melintas di sana.

Salah satunya, video yang diunggah oleh pemilik akun Instagram @andianatasya_mua. Videonya juga turut diunggah ulang oleh akun X @aboutTNG.

Jl. Ciledug Raya perbatasan Jakarta Selatan tergenang banjir, Sabtu (6/7/2024) siang. Hati-hati yang melintas jalan tersebut ya!” tulis keterangan postingan akun X tersebut.

Dalam video tersebut, pemilik akun Instagram seorang MUA tersebut tampak merekam penampakan banjir yang menggenang di sepanjang jalan.

Bahkan, dari video tersebut, pemilik akun yang sedang di dalam mobil tersebut terdengar ketakutan karena banjir tersebut sangat tinggi dan merendam hampir sebagian mobilnya.

