Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kali Pesanggrahan Meluap, Banjir Rendam Wilayah Kedoya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |17:33 WIB
Kali Pesanggrahan Meluap, Banjir Rendam Wilayah Kedoya
Kali Pesanggarahan meluap, wilayah Kedoya kebanjiran (Foto : BPBD Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Kali Pesanggrahan meluap akibat hujan dengan intensitas deras yang terjadi sedari tadi pagi. Akibat meluapnya Kali Pesanggrahan beberapa rumah di Kelurahan Kedoya Selatan terendam banjir.

Berdasarkan laporan BPBD DKI Jakarta, banjir yang menggenangi rumah tepatnya di Jl. H Marzuki RT. 10 / RW. 05 itu setinggi 30 cm.

"Genangan disebabkan meluapnya kali pesanggrahan," bunyi laporan BPBD DKI Jakarta dikutip pada Sabtu (6/7/2024).

BPBD juga mengungkapkan bahwa warga yang rumahnya terendam masih bertahan dikediamannya masing-masing. Saat ini kondisi dinilai aman terkendali.

"Warga masih siaga dan bertahan di rumah masing-masing," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement