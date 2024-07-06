Kali Pesanggrahan Meluap, Banjir Rendam Wilayah Kedoya

Kali Pesanggarahan meluap, wilayah Kedoya kebanjiran (Foto : BPBD Jakarta)

JAKARTA - Kali Pesanggrahan meluap akibat hujan dengan intensitas deras yang terjadi sedari tadi pagi. Akibat meluapnya Kali Pesanggrahan beberapa rumah di Kelurahan Kedoya Selatan terendam banjir.

Berdasarkan laporan BPBD DKI Jakarta, banjir yang menggenangi rumah tepatnya di Jl. H Marzuki RT. 10 / RW. 05 itu setinggi 30 cm.

"Genangan disebabkan meluapnya kali pesanggrahan," bunyi laporan BPBD DKI Jakarta dikutip pada Sabtu (6/7/2024).

BPBD juga mengungkapkan bahwa warga yang rumahnya terendam masih bertahan dikediamannya masing-masing. Saat ini kondisi dinilai aman terkendali.

"Warga masih siaga dan bertahan di rumah masing-masing," katanya.

(Angkasa Yudhistira)