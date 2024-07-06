Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atap Kantin di Tomang Hancur Tertimpa Pohon Tumbang

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |17:48 WIB
Atap Kantin di Tomang Hancur Tertimpa Pohon Tumbang
Pohon Tumbang di Tomang menimpa atap kantin (Foto : Istimewa/MPI)
JAKARTA - Hujan deras disertai angin mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan Gelong Baru Utara 2 RT.01/02, Kel. Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat.

Akibat peristiwa tersebut, atap satu kantin pun rusak hingga menyebabkan aktivitas terhenti. Karena pohon tumbang menimpa kursi yang berjajar di kantin.

Satgas pemadam kebakaran (damkar) Kelurahan Tomang, Indra mengatakan, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai Rp2 juta.

"Korban nihil, kerugian Rp2 juta," katanya kepada wartawan, Sabtu (6/7/202)4).

Indra menjelaskan, peristiwa pohon tumbang itu terjadi pada Sabtu 7 Juli 2024, pukul 14.40 WIB. Penanganan dengan memindahkan pohon tersebut baru selesai dua jam setelahnya.

"Penanganan dinyatakan selesai pukul 16.30 WIB," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
