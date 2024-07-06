Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Banjir hingga 120 Cm Rendam Enam RT di Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |18:19 WIB
Diguyur Hujan Deras, Banjir hingga 120 Cm Rendam Enam RT di Jakarta
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak enam RT tergenang banjir akibat hujan deras yang terjadi dari siang hingga sore hari.

"BPBD mencatat genangan saat ini mengalami kenaikan dari 3 RT menjadi 6 RT atau 0.019% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan, Sabtu (6/7/2024).

Isnawa Adji mengungkap, data tersebut merupakan informasi teranyar yang didapat dari lapangan pada pukul 16.00 WIB.

Adapun wilayah yang tergenang berada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Isnawa menjelaskan, di Jakarta Barat terdapat tiga RT yang tergenang, yakni Kelurahan Sukabumi Selatan dengan jumlah dua RT.

"Ketinggian mencapai 120 cm, penyebabnya curah hujan tinggi dan luapan Kali Sekertaris," katanya.

Kemudian, satu RT lainnya berada di Kelurahan Sukabumi Utara dengan ketinggian air mencapai 30 cm akibat curah hujan tinggi.

Kemudian, terdapat dua RT di Jakarta Selatan yakni di Kelurahan Petogogan dengan ketinggian mencapai 50 cm akibat curah hujan tinggi

"Lalu satu RT di Kelurahan Pela Mampang dengan ketinggian air 40 cm akibat curah hujan tinggi," katanya.

