HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tebing Exit Tol Bintaro Longsor, Begini Penampakannya

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |18:26 WIB
Tebing Exit Tol Bintaro Longsor, Begini Penampakannya
Tebing Exit Tol Bintaro longsor (Foto : MPI/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Tebing exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan, hari ini, Sabtu (6/7/2024), longsor. Peristiwa itu terjadi pada siang hari tadi, saat hujan deras melanda kawasan Jakarta dan sekiranya.

Berdasarkan pantauan, tanah merah imbas longsor dari tebing tol tersebut masih menumpuk di sekitaran lokasi. Adapun, berdasarkan informasi dari petugas, ukuran tebing tol tersebut sekitar 6 meter.

Hingga saat ini, petugas dari Jasa Marga terus melakukan pembersihan tanah yang menumpuk imbas longsor tersebut.

Tebing exit tol di Bintaro longsor (Foto: MPI/Felldy U)

Tak hanya itu, aparat kepolisian juga terus membantu mengatur arus lalu lintas yang berada di sekitar lokasi. Pasalnya, banyak warga yang melintas berhenti sejenak untuk melihat lokasi longsoran tersebut.

Sementara, Jalan Mulia Bhakti yang berada di lokasi ini dilakukan penutupan sementara untuk pengerjaan pembersihan oleh petugas dari Jasa Marga.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
