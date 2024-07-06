Jakarta Hujan Deras, Jalan Gatsu Arah Slipi Macet Panjang

JAKARTA - Hujan deras kembali mengguyur wilayah Jabodetabek pada Sabtu (6/7/2024). Dampaknya, sejumlah ruas wilayah di Jakarta pun macet termasuk di kawasan Jalan Gatot Subroto (Gatsu), Jakarta Pusat.

Berdasar pantauan MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/7/2024), ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju Slipi terpantau macet. Kendaraan roda dua dan roda empat nampak memadati jalan tersebut pasca hujan reda sekitar pukul 17.54 WIB.

Menurut kesaksikan Soleh, seorang pedagang di depan Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, ia mengatakan macet mulai terjadi sejak pukul 14.00 WIB saat hujan masih turun.

“Macet dari jam dua-an (siang),” kata Soleh kepada MNC Portal Indonesia.

Menurut Soleh, kemacetan ini bisa berlangsung hingga ke arah Senayan Park dan Slipi. Para pengendara diketahuii berjalan lebih lamban karena jalanan yang cukup licin usai hujan deras.

Sementara itu, hujan deras melanda kawasan Jakarta Pusat sekitar pukul 13.00 WIB. Hujan mulai reda sekitar pukul 16.30 WIB dan kini mengakibatkan sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan.

(Angkasa Yudhistira)