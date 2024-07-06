Pemandangan Banjir Bintaro Permai dari Jendela KRL

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya, Sabtu (6/7/2024), membuat beberapa titik terendam banjir.

Video viral penampakan banjir di kawasan Bintaro Permai tersebut pertama kali diunggah oleh akun X @andirayunitha. Di mana ia merekam wilayah tersebut terendam banjir dari jendela KRL.

Dalam postingannya, pemilik akun sedang menaiki KRL. Saat melewati rute antara stasiun Kebayoran hingga stasiun Pondok Ranji, penumpang tersebut lantas berinisiatif merekam penampakan banjir di satu jalan penghubung Kota Tangerang Selatan dan Kota Jakarta Selatan itu.

“Lagi naik krl, omg kagetttt banjir di Jl Bintaro Permai,” tulis keterangan postingan akun tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pemukiman Bintaro Permai yang ada di dekat rel kereta tersebut tampak terendam banjir setinggi betis orang dewasa.

Bahkan, banjir tersebut juga turut merendam sebagian rel kereta api. KRL yang ditumpangi wanita tersebut bahkan harus berjalan secara perlahan saat melewati kawasan Jalan Bintaro Permai tersebut.

Untuk diketahui, Bintaro Permai sendiri merupakan salah satu kawasan langganan banjir setiap hujan lebat datang.

Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir di sana juga kerap terjadi akibat drainase atau saluran Kali Pesanggrahan yang kerap meluap.