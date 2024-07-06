Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Wilayah di Tangsel Kebanjiran hingga 80 Cm

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |19:00 WIB
7 Wilayah di Tangsel Kebanjiran hingga 80 Cm
Banjir rendam 7 wilayah di Tangerang Selatan hingga 80 cm (Foto: MPI/Hambali)
TANGERANG SELATAN - Seluruh wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) digiyur hujan sejak, Sabtu (6/7/2024), siang. Akibatnya 7 wilayan terendam banjir dengan ketinggian bervariatif.

Hingga malam ini, hujan masih terus mengguyur meski curahnya tak sederas siang tadi. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain di Ciputat, Pamulang, hingga Pondok Aren.

Personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel telah terjun ke lokasi. Sementara ini informasi yang diterima petugas terdapat 7 wilayah yang dilanda banjir.

"Sementara ini ada 7 lokasi yang dilanda banjir dengan ketinggian variatif," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tangsel, Essa Nugraha.

Lokasi itu adalah, Perumahan Pondok Safari, Jurang Mangu Barat, di mana ketinggian air amtara 40 hingga 80 Cm. Warga yang terdnapak sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK).

Kemudian banjir juga melanda pemukiman di Puri Bintaro Indah (PBI), Jombang, Ciputat. Di sana ketinggian air mencapai 70 centi, sedang warga yang terdampak sebanyak 180 KK

Berikutnya di Kampung Tembok Bolong, Rempoa, Ciputat. Ketinggian mata air mencapai sekira 55 centi. Sebanyak 120 KK terdampak. Lokasi berikutnya di Jalan Flamboyan, Rempoa, Ciputat Timur, di mana ketinggian air 35 centi dengan 48 KK terdampak.

