HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor Exit Tol Bintaro, Tidak Ada Korban Jiwa

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |19:08 WIB
Longsor Exit Tol Bintaro, Tidak Ada Korban Jiwa
Tebing Exit Tol Bintaro longsor (Foto : MPI/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa di balik peristiwa longsornya tebing Exit Tol Veteran Bintaro, Jakarta Selatan.

Diketahui, peristiwa itu terjadi pada siang tadi, Sabtu (6/7/2024).

"Eggak, enggak ada korban. Kan namanya tol ada space dia, jarak sekian meter, gitu kan," kata Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro saat dikonfirmasi.

Tedjo menyampaikan bahwa lokasi longsornya tebing exit tol veteran Bintaro tersebut tidak sampai ke jalan raya yang berada di dekatnya. Longsor tersebut hanya jatuh di depan jalan Mulia Bhakti.

"Jalannya buntu, diportal. Jadi bukan akses jalan umum," ujarnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga saat ini, petugas dari Jasa Marga terus melakukan pembersihan material tumpukan tanah imbas longsor yang terjadi siang tadi.

(Angkasa Yudhistira)

      
