HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin di Jalur Puncak Bogor Sudah Kembali Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |19:17 WIB
Lalin di Jalur Puncak Bogor Sudah Kembali Normal Dua Arah
Lalin di jalur Puncak kembali normal dua arah (Foto: MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Lalu lintas (Lalin) di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor petang ini sudah kembali normal dua arah, Sabtu (6/7/2024).

Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang sempat tertahan sudah bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, penormalan dua arah di Jalur Puncak dibuka sekira pukul 18.00 WIB. Hal itu ditandai dengan datangnya iring-iringan kendaraan polisi dari arah Puncak menuju Jakarta.

Setelah melintas tiba Simpang Gadog, petugas pun mulai membuka arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi menuju Puncak yang sempat tertahan sejak siang hari. Dengan begitu, Jalur Puncak sudah kembali diberlakukan normal dua arah.

Sebelumnya, polisi memberlakukan sistem oneway dari arah Puncak menuju Jakarta sejak pukul 13.00 WIB. Kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak sempat tidak bisa melintas sementara waktu.

Sementara itu, secara umum lalu lintas di Jalur Puncak mengalami peningkatan sejak pagi tadi. Sehingga, polisi memberlakukan rekayasa mulai dari contraflow dari GT Ciawi, ganjil genap hingga one way.

(Angkasa Yudhistira)

      
