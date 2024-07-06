Usai Hujan Deras, Warganet Abadikan Potret Indah Gunung Salak dan Gede Pangrango

JAKARTA - Usai diguyur hujan deras di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu, (6/7/2024), pemandangan indah Gunung Salak dan Gede Pangrango pun terekam kamera warganet.

Di mana penampakan Gunung Salak usai hujan deras mengguyur Jakarta dan sekitarnya hari ini juga tampak dibagikan oleh sejumlah warganet di sosial media X. Mulai dari mereka yang ada di kawasan Bekasi, Jakarta, dan juga Depok.

“Gunung Pangarango & Gunung Salak view from Bekasi,” tulis akun X @shiztei.

Seorang warga Jakarta bernama Samuel (32), juga berhasil mengabadikan sebuah potret Gunung Salak dari lantai 28 salah satu gedung apartement di kawasan Jakarta Selatan.

Dari potret yang diterima MNC Portal, tampak pemandangan Gunung Salak dari kejauhan yang sukses diabadikan dari ketinggian gedung di Jakarta itu tampak terlihat cukup jelas.

Meski sedikit cerah, tampak dalam potret tersebut sejumlah awan hitam tampak masih menyelimuti beberapa kawasan langit Jakarta.

Namun, dalam potret tersebut, langit di area Gunung Salak tampak sedikit cerah dan menampilkan sedikit semburat senja berwarna kekuningan.

“Jakarta menuju Depok. Syahdu krn habis hujan. Dingin krn angin sepoi-sepoi membawa hawa sejuk. Butir hujan menghapus kabut sehingga gunung-gunung (gunung Salak, Pangrango, dan gunung lain) terlihat jelas sepanjang menyusuri Tol Desari. Dah gitu aja “ tutur akun X @WulanBusono.