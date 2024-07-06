JAKARTA - Hujan deras yang melanda kawasan Jakarta dari siang hingga sore hari mengakibatkan jumlah RT yang tergenang banjir terus meningkat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, per-pukul 18.00 WIB, sebanyak 58 RT tergenang banjir.
"BPBD mencatat genangan saat ini mengalami kenaikan dari 48 RT menjadi 58 RT atau 0.190% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan, Sabtu (6/7/2024).
Berikut daftar wilayah yang terendam banjir:
• Jakarta Barat terdapat 6 RT yang terdiri dari:
1. Kelurahan Kedoya Selatan
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Pesanggrahan
2. Kelurahan Sukabumi Selatan
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 75 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Sekertaris
3. Kelurahan Sukabumi Utara
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 30 s.d 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
4. Kelurahan Joglo
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Pesanggrahan
• Jakarta Selatan terdapat 38 RT yang terdiri dari:
1. Kelurahan Kramat Pela
Jumlah: 33 RT
Ketinggian: 40 s.d 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
2. Kelurahan Pela Mampang
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Aliran PHB Pulo
3. Kelurahan Cilandak Timur
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Krukut
4. Kelurahan Pesanggrahan
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi