58 RT Tergenang Banjir, Ini Lokasinya

JAKARTA - Hujan deras yang melanda kawasan Jakarta dari siang hingga sore hari mengakibatkan jumlah RT yang tergenang banjir terus meningkat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, per-pukul 18.00 WIB, sebanyak 58 RT tergenang banjir.

"BPBD mencatat genangan saat ini mengalami kenaikan dari 48 RT menjadi 58 RT atau 0.190% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan, Sabtu (6/7/2024).

Berikut daftar wilayah yang terendam banjir:

• Jakarta Barat terdapat 6 RT yang terdiri dari:

1. Kelurahan Kedoya Selatan

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Pesanggrahan

2. Kelurahan Sukabumi Selatan

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 75 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Sekertaris

3. Kelurahan Sukabumi Utara

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 30 s.d 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

4. Kelurahan Joglo

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Pesanggrahan

• Jakarta Selatan terdapat 38 RT yang terdiri dari:

1. Kelurahan Kramat Pela

Jumlah: 33 RT

Ketinggian: 40 s.d 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

2. Kelurahan Pela Mampang

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Aliran PHB Pulo

3. Kelurahan Cilandak Timur

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Krukut

4. Kelurahan Pesanggrahan

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 70 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi