HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meriahnya Pawai Obor di Jalur Puncak Bogor Sambut Tahun Baru 1446 Hijriah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |20:37 WIB
Meriahnya Pawai Obor di Jalur Puncak Bogor Sambut Tahun Baru 1446 Hijriah
Pawai obor di Jalur Puncak Bogor (Foto : MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Warga di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, menggelar pawai obor. Pawai tersebut digelar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah.

Pantauan MNC Portal, pawai obor ini dimulai sekira pukul 19.30 WIB. Para peserta pawai obor ini bergerak mulai dari depan pintu masuk Vimala Hills di sekitaran Simpang Gadog menuju kawasan Puncak.

Perlahan, para peserta pun berjalan kaki sambil membawa obor yang dipandu oleh mobil komando dengan pengeras suara sambil bersolawatan.

Koordinator Aksi Pawai Obor Habib Iye Al-Jufri mengatakan bahwa kegiatan ini rutin digelar setiap tahun oleh masyarakat Puncak setiap Tahun Baru Islam. Masyarakat pun sangat antusias untuk mengikuti pawai obor di Jalur Puncak ini.

"Target kita sebanyak mungkin, karena kita sendiri, kalau di lokasi ini bisa dilihat. Akan tetapi masyarakat ini antusias di setiap gang yang kita akan lalui mereka (masyarakat) sudah nunggu di setiap gang-gang. Bahkan, bukan hanya menunggu sambil mengikuti, masyarakat pun memberikan semacam suguhan kue, dan lain sebagainya untuk para peserta pawai obor ini berjalan sampai ke arah Cisarua," kata Habib Iye kepada wartawan di lokasi, Sabtu (6/7/2024).

Kata, peringatan Tahun Baru Islam juga harus meriah seperti perayaan Tahun Baru Masehi. Sehingga, banyak masyarakat Puncak yang ikut pawai obor ini.

"Jangan malam 1 Masehi meriah, akan tetapi malam Tahun Baru Islam-nya sepi sunyi. Oleh sebab itu kita pelopori, masyarakat Puncak agar malam Tahun Baru Islam ini lebih meriah dari pada Masehi," ungkapnya.

