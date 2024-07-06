Jalur Pantura Kabupaten Bekasi Banjir, Mobil dan Motor Banyak Mogok

BEKASI - Diguyur hujan deras sejak Sabtu (6/7/2024) siang, Jalur Pantura Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian air sekira 50 Cm.

Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos genangan air pun mengalami mati mesin atau mogok. Terpaksa mereka harus mendorong sepeda motornya. Arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut mengalami kemacetan panjang.

Kondisi tersebut terjadi di ruas Jalur Pantura yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setelah diguyur hujan deras pada Sabtu sore.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi, membuat debit air di lajur pantura Bekasi tersebut terendam banjr.

Akibatnya, arus lalu lintas dari dua arah, terendam banjir membuat para pengemudi roda empat harus rela mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 10 hingga 20 kilometer per jam. Sehingga, kemacetan sepanjang 3 kilometer tidak bisa dihindari.

"Cuma bisa jalan 10 samapi 20 Km/jam saja, karena banjir," ujar salah satu pengendara mobil, Mayanto.