Pohon Tumbang di Jalan Raya Narogong Cileungsi Usai Hujan Deras

BOGOR - Pohon di Jalan Raya Narogong, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileusngsi, Kabupaten Bogor tumbang. Hal itu terjadi usai hujan deras yang melanda wilayah tersebut sore tadi.

"Diduga akibat angin dan hujan dengan intensitas yang tinggi dan kondisi akar pohon yang sudah rapuh mengakibatkan sebuah pohon tumbang ke jalan," kata Komandan Regu 3 Rescue Damkar Kabupaten Bogor M. Ridwan dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Akibat tumbangnya pohon tersebut mengakibatkan Jalan Raya Narogong mengalami kemacetan. Menerima laporan tersebut, tim Damkar dan lainnya menuju ke lokasi untuk melakukan penaganan.

"Mempersiapkan alat pendukung dan mengamankan area," jelasnya.

Dengan mesin pemotong, petugas memotong batang pohon yang menutupi jalan. Sekitar 3 jam, proses pemotongan selesai dan lalu lintas kembali normal.

"Pohon berhasil dievakuasi oleh tim," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)