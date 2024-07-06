Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Ciseeng Bogor Kebanjiran

BOGOR - Puluhan rumah warga di Jalan AMD Kuripan Bumimas Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor tergenang banjir, Sabtu (6/7/2024).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, banjir tersebut terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas yang tinggi yang berdurasi cukup lama mengakibatkan Blok A1, A2, B1 dan B5 tergenang banjir," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Adapun ketinggian air yang menggenang sekitar 40 sentimeter. Berdasarkan data, terdapat 21 unit rumah warga yang terdampak genangan banjir tersebut.