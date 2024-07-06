Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Ciseeng Bogor Kebanjiran

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |21:56 WIB
Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Ciseeng Bogor Kebanjiran
Warga Ciseeng Bogor kebanjiran (Foto: dok BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Puluhan rumah warga di Jalan AMD Kuripan Bumimas Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor tergenang banjir, Sabtu (6/7/2024).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, banjir tersebut terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas yang tinggi yang berdurasi cukup lama mengakibatkan Blok A1, A2, B1 dan B5 tergenang banjir," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Adapun ketinggian air yang menggenang sekitar 40 sentimeter. Berdasarkan data, terdapat 21 unit rumah warga yang terdampak genangan banjir tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176717//banjir_di_meksiko_menyebabkan_lebih_dari_60_orang_tewas-zphA_large.jpg
Hujan Deras dan Banjir Hantam Meksiko Tengah, Ratusan Orang Tewas atau Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176367//banjir_di_meksiko-UTlQ_large.jpg
Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373//banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/33/3172050//aiser_khaled-KOSi_large.JPG
Aisar Khaled Diusir saat Bagikan Bantuan Banjir di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170686//banjir-Q2Nw_large.jpg
Hujan di Jakarta, Empat Ruas Jalan Terendam Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement