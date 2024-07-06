Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI Jakarta: Target Genangan Surut dalam Waktu Cepat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |22:22 WIB
BPBD DKI Jakarta: Target Genangan Surut dalam Waktu Cepat
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menargetkan genangan di sisa 42 RT sekitar Jabodetabek akan surut dalam waktu cepat.

Adapun BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

"Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241//nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175195//tim_basarnas_cari_abk_yang_hilang-h9PS_large.jpg
Kapal Nelayan Karam di Perairan Kepulauan Seribu, Lima ABK Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173610//banjir_di_jakarta-21nA_large.jpg
Banjir Meluas, BPBD Catat 10 RT di Bangka dan Pela Mampang Terendam Imbas Luapan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173600//banjir_di_jakarta-mAOr_large.jpg
Diguyur Hujan, Satu RT di Bangka Jaksel Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173298//banjir_jakarta-ZjlW_large.jpeg
Jakbar Diguyur Hujan, 2 Ruas Jalan di Joglo Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170686//banjir-Q2Nw_large.jpg
Hujan di Jakarta, Empat Ruas Jalan Terendam Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement