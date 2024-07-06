BPBD DKI Jakarta: Target Genangan Surut dalam Waktu Cepat

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menargetkan genangan di sisa 42 RT sekitar Jabodetabek akan surut dalam waktu cepat.

Adapun BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

"Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," imbuhnya.