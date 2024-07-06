Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Malam Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, Ratusan Warga Cengkareng Gelar Tradisi Pawai Obor

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |22:36 WIB
Malam Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, Ratusan Warga Cengkareng Gelar Tradisi Pawai Obor
Warga Cengkareng gelar tradisi pawai obor (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seluruh umat Islam merayakan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Salah satunya, warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan warga mulai orang dewasa hingga anak-anak merayakan tradisi pawai obor guna menyambut tahun baru Islam tersebut.

Tahun baru Islam yang ditetapkan jatuh pada Minggu 7 Juli 2024 besok, diperingati oleh warga Duri Kosambi dengan menggelar pawai obor keliling.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi, sekira pukul 19.30 WIB, warga yang berjumlah ratusan tersebut mulai memadati Majelis Talim Daarul Muttaqiin, yang terletak di Jalan Haji Junib RT 08 RW 07.

Iring-iringan pawai obor ini dipandu dengan sejumlah jamaah menabuh bedug dan bershawalat. Wajah penuh kegembiraan terpancar dari warga yang ikut dalam pawai obor ini. Mereka juga terlihat mengenakan pakaian muslim dalam kegiatan tersebut.

 pawai obor

"Tradisi pawai obor ini kami lakukan setiap Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Ada ratusan warga baik orang dewasa maupun anak-anak, karena kami juga mengundang pengajian anak-anak di lingkungan RW 07," kata Pengajar Majelis Daarul Muttaqiin, Ustadz Ahmad Hudori, Sabtu (6/7/2024).

Menurut Hudori, rombongan pawai yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa tersebut akan mengitari kampung Duri Kosambi dan mengarah ke jalan raya kemudian berputar kembali ke titik awal.

"Berjalan kaki mengarah jalan raya Duri Kosambi dan kembali ke lokasi pertama," terangnya.

 pawai obor

