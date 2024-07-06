Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bahaya! Tinggi Air di Pos Angke Hulu Naik Jadi Siaga 1, Warga Diminta Waspada Banjir

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |23:22 WIB
Bahaya! Tinggi Air di Pos Angke Hulu Naik Jadi Siaga 1, Warga Diminta Waspada Banjir
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Status ketinggian air di Pos Angke Hulu naik ke Siaga 1 atau status Bahaya. Pada pukul 22.00 WIB, ketinggian air di Pos Angke Hulu telah mencapai 330 cm.

Mengutip media sosial X, Sabtu (6/7/2024), BPBD DKI Jakarta telah melakukan info disaster early warning (DEWS) kepada warga bantaran sungai, akibat kenaikan pos pantau Angke Hulu.

Kiriman air hujan ini akan melewati beberapa wilayah. Untuk itu, masyarakat diminta untuk mengambil langkah-langkah antisipatif.

Beberapa daerah yang diimbau untuk berhati-hati adalah Kembangan Selatan, Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kembangan Utara, Kedaung Kaliangke, Cengkareng Timur, Kapuk, Kapuk Muara, dan Kamal Muara.

Sementara itu, pintu air Pasar Ikan juga telah masuk Siaga 2 sejak pukul 21.00 WIB. Disusul dengan Sunter Hulu dengan Siaga 3 atau Waspada dan selebihnya masih berstatus normal.

Ketinggian di Pintu Air Bendung Katulampa tercatat 20 cm, sedangkan di Pintu Air Manggarai BKB juga masih di status normal dengan ketinggian air mencapai 690 cm.

(Awaludin)

      
