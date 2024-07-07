Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,3 Guncang Wilayah Kepulauan Mentawai Sumbar

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |00:22 WIB
Gempa M3,3 Guncang Wilayah Kepulauan Mentawai Sumbar
Gempa Kepulauan Mentawai Sumbar (foto: dok BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Sabtu (6/7/2024) sekira pukul 23.48 WIB.

Berdasarkan kutipan dari X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.71 Lintang Selatan - 99.39 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 06-Jul-2024 23:48:30WIB, Lok:1.71LS, 99.39BT (38 km BaratLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR), Kedlmn:16 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807//cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176662//gunung_erupsi-5Jgz_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Abu Vulkanik Terpantau di Wilayah Batu Palano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637//bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176573//emerintah_fokus_mitigasi_bencana_basah-ibeh_large.jpg
Peralihan Musim, Pemerintah Fokus Mitigasi Bencana Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176558//cuaca_jabodetabek_hujan-fYzZ_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176560//gempa_guncang_jambi-3uRC_large.jpg
Gempa M4,0 Guncang Jambi, BMKG: Pusat Gempa di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement