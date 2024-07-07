Gempa M3,3 Guncang Wilayah Kepulauan Mentawai Sumbar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Sabtu (6/7/2024) sekira pukul 23.48 WIB.

Berdasarkan kutipan dari X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.71 Lintang Selatan - 99.39 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 06-Jul-2024 23:48:30WIB, Lok:1.71LS, 99.39BT (38 km BaratLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR), Kedlmn:16 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)