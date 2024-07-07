Keir Starmer Jadi PM Baru Inggris, Jokowi: Mari Berkontribusi bagi Perdamaian

Keir Starmer terpilih jadi PM baru Inggris. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat kepada Keir Starmer Perdana Menteri (PM) baru Inggris menggantikan Rishi Sunak.

Ucapan selamat itu disampaikan Presiden Jokowi melalui akun X-nya dengan menandai akun X Keir Starmer.

“Saya ucapkan selamat atas penunjukan @Keir_Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris,” tulis Jokowi melalui akun X-nya yang dilihat Minggu (7/7/2024).

Kepala Negara mengungkapkan, terpilihnya Keir Starmer tahun ini bertepatan dengan momen 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Inggris.