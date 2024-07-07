JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat kepada Keir Starmer Perdana Menteri (PM) baru Inggris menggantikan Rishi Sunak.
Ucapan selamat itu disampaikan Presiden Jokowi melalui akun X-nya dengan menandai akun X Keir Starmer.
“Saya ucapkan selamat atas penunjukan @Keir_Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris,” tulis Jokowi melalui akun X-nya yang dilihat Minggu (7/7/2024).
Kepala Negara mengungkapkan, terpilihnya Keir Starmer tahun ini bertepatan dengan momen 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Inggris.