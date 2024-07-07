Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Keir Starmer Jadi PM Baru Inggris, Jokowi: Mari Berkontribusi bagi Perdamaian

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |09:42 WIB
Keir Starmer Jadi PM Baru Inggris, Jokowi: Mari Berkontribusi bagi Perdamaian
Keir Starmer terpilih jadi PM baru Inggris. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat kepada Keir Starmer Perdana Menteri (PM) baru Inggris menggantikan Rishi Sunak. 

Ucapan selamat itu disampaikan Presiden Jokowi melalui akun X-nya dengan menandai akun X Keir Starmer.

“Saya ucapkan selamat atas penunjukan @Keir_Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris,” tulis Jokowi melalui akun X-nya yang dilihat Minggu (7/7/2024).

Kepala Negara mengungkapkan, terpilihnya Keir Starmer tahun ini bertepatan dengan momen 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Inggris.

