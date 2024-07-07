Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beda dengan Pemerintah, PBNU Tetapkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah Jatuh pada 8 Juli

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |11:42 WIB
PBNU tetapkan 1 Muharram 1446 H jatuh pada Senin 8 Juli 2024 (Foto: Dok PBNU)
PBNU tetapkan 1 Muharram 1446 H jatuh pada Senin 8 Juli 2024 (Foto: Dok PBNU)
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Senin, 8 Juli 2024. Ketetapan tersebut disampaikan PBNU melalui Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU Nomor 046/LF-PBNU/VII/2024 yang dikeluarkan pada, Sabtu (6/7/2024) pukul 19.30 WIB. Terdapat empat poin penting yang disampaikan dalam ketetapan tersebut.

Dijelaskan poin pertama dalam surat tersebut, Lembaga Falakiyah PBNU telah menyelenggarakan rukyatul hilal atau pengamatan hilal dan hasilnya di semua lokasi tidak melihat hilal. 

"Sebagai tindak lanjutnya maka awal bulan Muharram 1446 H bertepatan dengan Senin Legi 8 Juli 2024 M (mulai malam Senin) atas dasar istikmal," tulis poin kedua dalam ketetapan LF PBNU tersebut dikutip Minggu (7/7/2024).

Kemudian, pada poin ketiga pengumuma tersebut juga disampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi warga Nahdliyin dalam rukyatul hilal.

