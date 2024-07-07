Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Evaluasi Sirekap, DPR Soroti Kelengkapan Gadget untuk Anggota KPPS Pilkada 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |13:19 WIB
Evaluasi Sirekap, DPR Soroti Kelengkapan <i>Gadget</i> untuk Anggota KPPS Pilkada 2024
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk pelaksanaan Pilkada 2024.

Salah satunya, kata Doli, harus ada kelengkapan peralatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), seperti gadget. Karena penggunaan sirekap memerlukan gawai untuk mengambil hingga mengunggah foto.

"Mungkin saya kira ke depan harus dipikirkan penggunaan alat yang sama standarnya. Nanti kita pikirkan apakah memang ada pengadaan atau sewa dan segala macam, untuk foto atau mengirim data-datanya dan segala macam," kata Doli dalam diskusi bertajuk 'Sirekap di Pemilu 2024:Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada Serentak 2024', yang ditayangkan melalui YouTube NETGRIT, Sabtu (6/7/2024).

"Tapi itu perlu kita pikirkan bahwa memang kita harus punya standar yang sama terhadap alat-alat atau tools yang digunakan untuk menopang support sistem yang kita bangun itu," sambungnya.

Menurutnya, harus ada standar yang sama untuk gadget para anggota KPPS agar terdapat keseragaman foto yang dihasilkan untuk diunggah di Sirekap.

"Kita berasumsi bahwa semua masyarakat khususnya penyelenggara Pemilu ini sudah punya gadget, dengan mempunyai gadget maka kemudian bisa otomatis menggunakan (Sirekap). Tapi kan kita engga tahu jenis gadgetnya seperti apa, standarnya sama atau tidak," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
