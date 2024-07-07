Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Oknum Anggota DPRD Lampung Tengah Tembak Warga hingga Tewas, Polisi Duga Ada Aparat Terlibat

Fery Syahputra , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |14:18 WIB
Oknum Anggota DPRD Lampung Tengah Tembak Warga hingga Tewas, Polisi Duga Ada Aparat Terlibat
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Polisi menduga keterlibatan oknum aparat dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal milik oknum anggota DPRD Lampung Tengah, polisi telah mengantongi sejumlah nama yang diduga menjadi pemasok senjata api dan amunisi kepada pelaku.

Polres lampung tengah telah menetapkan MSM oknum anggota DPRD Lampung Tengah sebagai tersangka atas tewasnya seorang warga bernama Salam, akibat terkena peluru nyasar yang ditembakkan pelaku saat pesta pernikahan.

DPRD Lampung

Tim Gabungan Jatanras Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah mendapati tiga buah senjata api laras pendek dan satu buah senjata laras panjang, beserta puluhan amunisi ilegal saat menggeledah rumah pelaku.

"Empat senjata api yang diamankan polisi merupakan buatan pabrik dan tanpa dilengkapi surat izin kepemilikan senjata api maupun izin menembak," kata Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit.

