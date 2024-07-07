Sambut Tahun Baru Islam 1446 H, Jokowi: Semoga Setiap Langkah di Ridhoi Allah SWT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah. Jokowi berharap, setiap langkah diridhoi oleh Allah SWT.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi melalui akun Instagramnya @jokowi pada Minggu (7/7/2024). Pada momentum ini, Jokowi mengajak untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.

“Memasuki Tahun Baru Islam 1446 H, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT,” tulis Jokowi yang dilihat Minggu (7/7/2024).

Jokowi berharap, tahun ini dapat membawa kedamaian, kebahagiaan hingga kesuksesan bagi seluruh umat muslim. Selain itu, ia berharap setiap langkah dapat diridhoi oleh Allah SWT.

“Semoga tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi kita semua. Selamat Tahun Baru Islam, semoga setiap langkah kita diridhoi oleh-Nya,” pungkasnya.

Dalam postingan tersebut, Jokowi turut mengunggah ilustrasi umat muslim yang tengah melaksanakan pawai obor.

