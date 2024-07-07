Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Survei Indikator: Faktor Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meraih elektabilitas tertinggi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Hal itu terpotret dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 10-17 Juni 2024.

Dalam simulasi terbuka 20 nama, elektabilitas Kaesang unggul dengan raihan 17,7%. Namun, nama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi membayangi Kaesnag di urutan kedua dengan raihan 15,6%

"Dalam simulasi ini, Kaesang berada di peringkat pertama tetapi, dalam selisih margin of error dengan Ahmad Luthfi, Kapolda Jawa Tengah. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang unggul, apakah Kaesang atau Luthfi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat paparkan hasil survei secara daring, Minggu (7/72024).

Sementara di urutan ketiga, ada nama Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) yang meraih 12,8%; Bambang Wuryanto 6%; Dico Ganundito 5,6%; Raffi Ahmad 4,4%; Achmad Husein 3,4%; M Yusuf Chudlori 3,3%; Sudaryono 3,2%; Hendrar Prihadi 2,2%; Joko Sutopo 2,1%

Sedangkan nama lain seperti Sudirman Said, Casthya Arriwi Kathmandu, Ida Fauziyah, Panggah Susanto, Abdul Wachid, Juliyatmono, Wihaji, Nana Sudjana, Rinto Subekti meraih di bawah 2%.

Dalam simulasi itu, Burhanuudin menjelaskan, pihaknya sempat menanyakan alasan responden memilih figur sebagai calon gubernur. Indikator memetakan sejumlah jawaban alasan pemilih memilih sejumlah figur menjadi calon gubernur Jateng.

"Dan yang paling banyak orang menyebut memilih nama tadi karena faktor belum tahu nama calon yang lain, 20,1%. Ini yang kuta sebut Jateng medan terbuka," tutur Burhanuddin.