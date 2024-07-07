Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Revisi UU Penyiaran Dinilai Perlu Perhatikan Playing Field yang Setara

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |17:15 WIB
Revisi UU Penyiaran Dinilai Perlu Perhatikan Playing Field yang Setara
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chief Content Officer Kapanlagi Youniverse Wenseslaus Manggut mengatakan revisi UU Penyiaran diusulkan agar turut mengatur aturan main/playing field yang sama antara media dengan platform digital lainnya.

Selama ini, Wens menilai platform tidak comply dengan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia dan mengikat industri media nasional.

“Level of playing field-nya harus sama. Platform harus comply dengan berbagai regulasi yang mengikat media lain. Misalnya regulasi iklan rokok, perlindungan anak, dan regulasi-regulasi lainnya,” ujarnya seminar Jakarta Digital Conference (JDC) 2024 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jakarta, Kamis 4 Juli 2024 lalu.

JDC 2024 bertema “RUU Penyiaran: Langkah Mundur dalam Ekosistem Penyiaran di Indonesia" ini diselenggarakan AMSI Jakarta dengan dukungan PT PLN, Bank BNI, Bank Mandiri, Harita Nickel, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Angkasa Pura II, dan PT Angkasa Pura I (Angkasapura Airports), Eiger Indonesia, dan Kino. 

Wens menambahkan, bila level of playing field tidak sama, maka hanya akan menguntungkan platform dan juga membuat persaingan tidak seimbang. Platform tidak boleh lebih powerfull ketimbang media lain. Jadi, platform wajib comply dengan berbagai regulasi yang ada.

“(Regulasi) jangan juga mengatur rumah tangga orang lain. Jadi tak bakal rebut,” ujarnya.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana mengamini pandangan Wens. Menurut Yadi, jika RUU tersebut dibuat untuk mendukung dan melindungi media penyiaran konvensional yang tergerus oleh media digital atau medsos, semestinya yang diatur adalah platformnya, bukan pengguna atau usernya.

“Seperti yang dilakukan oleh kalangan pers yang menginisiasi pembuatan publisher right,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173962/puan-kgxw_large.jpg
DPR dan Pemerintah Sahkan 16 RUU Menjadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170956/dpr-uvNe_large.jpg
DPR-Pemerintah Sepakat 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170576/dpr_ri-FfV1_large.jpg
Tok, DPR Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167042/dpr-6eXZ_large.jpg
RUU PPRT Terus Digodok Panja DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157404/dpr-Qw7h_large.jpg
Tok! Komisi II-Pemerintah Sepakat Bawa 10 RUU Kabupaten/Kota ke Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152896/syahganda-IjWT_large.jpg
Hadapi Situasi Global, Great Institute Dorong Pembentukan UU Keamanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement