Heboh Aplikasi Nyeleneh dan Cenderung Vulgar dari Pemkab Cirebon Bernama Sipepek

JAKARTA - Jagad dunia maya dihebohkan dengan nama aplikasi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tepatnya program dari Dinas Sosial yang menggunakan singkatan nyeleneh dan cenderung vulgar.

Aplikasi tersebut dinamakan Sipepek. Nama yang cenderung vulgar itu sedianya memiliki kepanjangan Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SIPEPEK).

Aplikasi ini, dikutip dari cirebonkab.go.id merupakan sebuah Layanan yang diluncurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk mempermudah bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi bantuan sosial.

Dalam keterangan di aplikasi, disebutkan bahwa Sipepek merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial.

Belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pemerintah setempat mengapa nama yang dipilih cenderung vulgar. Namun, nama tersebut kadung viral, salah satunya digaungkan akun Lambe Turah.

Penamaan itu dikiritik banyak warganet sebagai nama yang buruk dan cenderung melecehkan kaum perempuan, karena mirip dengan nama kelamin wanita dalam bahasa daerah.

"Warning: jangan salah mengeja," tulis akun Lambe Turah dalam captionnya, seperti dilihat Okezone, Minggu (7/7/2024).

(Khafid Mardiyansyah)