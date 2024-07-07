Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Aplikasi Nyeleneh dan Cenderung Vulgar dari Pemkab Cirebon Bernama Sipepek

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |19:07 WIB
Heboh Aplikasi Nyeleneh dan Cenderung Vulgar dari Pemkab Cirebon Bernama Sipepek
A
A
A

JAKARTA - Jagad dunia maya dihebohkan dengan nama aplikasi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tepatnya program dari Dinas Sosial yang menggunakan singkatan nyeleneh dan cenderung vulgar.

Aplikasi tersebut dinamakan Sipepek. Nama yang cenderung vulgar itu sedianya memiliki kepanjangan Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SIPEPEK).

Aplikasi ini, dikutip dari cirebonkab.go.id merupakan sebuah Layanan yang diluncurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk mempermudah bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi bantuan sosial.

Dalam keterangan di aplikasi, disebutkan bahwa Sipepek merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial.

Belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pemerintah setempat mengapa nama yang dipilih cenderung vulgar. Namun, nama tersebut kadung viral, salah satunya digaungkan akun Lambe Turah.

Penamaan itu dikiritik banyak warganet sebagai nama yang buruk dan cenderung melecehkan kaum perempuan, karena mirip dengan nama kelamin wanita dalam bahasa daerah.

"Warning: jangan salah mengeja," tulis akun Lambe Turah dalam captionnya, seperti dilihat Okezone, Minggu (7/7/2024).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944//penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176899//viral-2Kek_large.jpg
Polisi Pulangkan Satu Keluarga ke Bandung karena Kehabisan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176896//viral-6JmI_large.jpg
Kronologi Kepsek SMAN 1 Menampar Siswa yang Merokok Hingga Berujung Dionaktifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176874//mayat-Cdzs_large.jpg
Heboh! Mayat Pria Ditemukan di Toilet ITC Fatmawati, Mulutnya Keluar Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176864//viral-Ysfh_large.jpg
Bus Royal Trans Terbakar di Tol Wiyoto Wiyono, Transjakarta Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176752//viral-HeiB_large.jpg
Kejagung: Kalau Silfester Muncul Kita Ambil!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement