Hary Tanoe: Selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1446 H.

“Selamat Tahun Baru Islam 1446 H,” ujar HT dalam laman Instagram miliknya, Minggu (07/07/2024).

HT mengajak hari ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat menjadi pribadi yang lebih baik.

“Semoga tahun ini penuh berkah, bertabur kebaikan. Mari kita terus membangun diri: Mengendalikan diri, mengatur hidup kita menjadi lebih baik. Memberikan dampak positif kepada sesama,” sambung HT.

(Khafid Mardiyansyah)