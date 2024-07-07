Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa di Batang, 11 Bangunan Rusak dan 5 Orang Luka Terkena Reruntuhan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |19:50 WIB
Gempa di Batang, 11 Bangunan Rusak dan 5 Orang Luka Terkena Reruntuhan
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 11 bangunan mengalami rusak atas dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo M (4,4) yang mengguncang Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Belasan bangunan yang rusak terdiri dari tiga rumah rusak berat, lima rumah rusak ringan, satu tempat ibadah rusak ringan, satu sekolah rusak sedang dan Kantor Bupati batang yang rusak sedang. Berdasarkan catatan BNPB kerusakan bangunan itu terdampak di enam desa.

"Gempa bumi menyebabkan kerusakan dengan rincian meliputi 3 rumah rusak berat, 5 rumah rusak ringan, 1 tempat ibadah rusak ringan, 1 sekolah rusak sedang dan kantor Bupati Batang rusak sedang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (7/7/2024).

Adapun gempa terdampak di enam desa di Kecamatan Batang, tiga desa di Kecamatan Warungasem dan 1 desa di Kecamatan Wonotunggal. Selain bangunan, empat warga juga menjadi korban dan mengalami luka setelah terkena reruntuhan.

"Empat warga mengalami luka setelah terkena reruntuhan bangunan," tambahnya.

Keempat warga itu di antaranya Sri Mukartuna (37), Cati (78), Yuyun Safarih (42) dan Sapiin (65). Keempat korban merupakan warga dari Kecamatan Batang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176573//emerintah_fokus_mitigasi_bencana_basah-ibeh_large.jpg
Peralihan Musim, Pemerintah Fokus Mitigasi Bencana Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176555//banjir_di_sumut-6EOB_large.jpg
Banjir Melanda Tiga Daerah di Sumut, Ribuan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176549//tim_sar_mencari_korban_reruntuhan_di_ponpes_al_khoziny-ZAS7_large.JPG
BNPB: Hanya 5% Sekolah di Indonesia Berstatus Aman Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176517//bencana_banjir-P285_large.jpg
BNPB Catat 2.562 Bencana hingga Hari Ini, Banjir Masih Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176507//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-zsHU_large.jpg
Dari 42 Ribu Ponpes di Indonesia, Hanya 50 Kantongi IMB: BNPB Ingatkan Bahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176422//gempa-hVpZ_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Sumenep Jawa Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement