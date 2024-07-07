Gempa di Batang, 11 Bangunan Rusak dan 5 Orang Luka Terkena Reruntuhan

JAKARTA - Sebanyak 11 bangunan mengalami rusak atas dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo M (4,4) yang mengguncang Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Belasan bangunan yang rusak terdiri dari tiga rumah rusak berat, lima rumah rusak ringan, satu tempat ibadah rusak ringan, satu sekolah rusak sedang dan Kantor Bupati batang yang rusak sedang. Berdasarkan catatan BNPB kerusakan bangunan itu terdampak di enam desa.

"Gempa bumi menyebabkan kerusakan dengan rincian meliputi 3 rumah rusak berat, 5 rumah rusak ringan, 1 tempat ibadah rusak ringan, 1 sekolah rusak sedang dan kantor Bupati Batang rusak sedang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (7/7/2024).

Adapun gempa terdampak di enam desa di Kecamatan Batang, tiga desa di Kecamatan Warungasem dan 1 desa di Kecamatan Wonotunggal. Selain bangunan, empat warga juga menjadi korban dan mengalami luka setelah terkena reruntuhan.

"Empat warga mengalami luka setelah terkena reruntuhan bangunan," tambahnya.

Keempat warga itu di antaranya Sri Mukartuna (37), Cati (78), Yuyun Safarih (42) dan Sapiin (65). Keempat korban merupakan warga dari Kecamatan Batang.