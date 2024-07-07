Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakuan Pejabat Publik, Kepentingan Publik dan Etika Jurnalistik

Opini , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |20:16 WIB
Kelakuan Pejabat Publik, Kepentingan Publik dan Etika Jurnalistik
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

SEORANG teman yang lama tidak komunikasi tiba-tiba menelpon dan bertanya, apakah dibolehkan media menayangkan persidangan yang isinya menjelaskan kasus pelecehan seksual secara gamblang? Tampaknya teman ini risi juga menonton televisi yang menyiarkan secara langsung sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilihan Umum (DKPP-RI) terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, yang (kemudian dikatakan) benar melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita.

Oleh sebab saya, memang, tidak pernah mengikuti kasus tersebut sehingga tidak tahu isi sidang DKPP, juga tidak tertarik, saya jawab selama untuk kepentingan publik, boleh. 

Setelah teman tutup telpon saya pun mencari tahu, mengapa dia gelisah? Ternyata berita persidangan DKPP cukup ramai dan menjadi pembicaraan termasuk pro dan kontra banyak orang. Isi berita dari persidangan DKPP terhadap Hasyim Asy’ari, menurut saya, cukup seronok.

Tetapi agak mengejutkan juga ketika tahu, ternyata, sidang yang digelar DKPP tersebut bersifat terbuka untuk umum. Antara lain dijelaskan kelakuan Hasyim Asy'ari dari upaya mendekati si wanita sampai urusan ”hotel”.

Pengalaman, sebagai wartawan, meliput di pengadilan negeri (PN) ketika kasus perkosaan atau istilah sekarang pelecehan seksual, sidang dilakukan secara tertutup. Ketika sidang dibuka oleh hakim, kemudian hakim mengucapkan, sidang dinyatakan tertutup, serta merta wartawan keluar. Kemudian petugas PN menutup pintu ruang sidang rapat-rapat. Hasil pemeriksaannya dibacakan saat putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Ada yang menarik bedanya sidang tertutup di PN dengan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan. Begitu hakim PN menyatakan sidang tertutup untuk umum, wartawan keluar dan tidak ada yang berupaya “nguping”.

Biasanya, wartawan keluar duduk di kantin seraya menunggu sidang berlangsung. Tetapi ketika pimpinan sidang komisi di DPR menyatakan bahwa sidang tertutup, wartawan yang sedang duduk di kantin dapat info tersebut, serta merta berhamburan lari menuju pintu sidang. Dorong dikit pintu biar ada celah bisa nguping pembicaraan anggota dewan, ada yang menyorongkan tape recorder ke dalam ruang sidang dari bawah pintu. 

Saya tidak tau apakah ada perintah pimpinan sidang dari DKPP menyatakan sidang dinyatakan terbuka atau tidak? Selama tidak ada pernyataan sidang tertutup untuk umum pertanda, ya, terbuka untuk umum. Apakah ini suatu keteledoran atau, memang, sengaja dilakukan setelah dipertimbangkan oleh DKPP? 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176146//polri-TG3W_large.jpg
Oknum Brimob Diduga Lecehkan ABG di Maluku Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174821//jackie_chan-JuMc_large.jpg
Jackie Chan Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual pada Penyanyi Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement