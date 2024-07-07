Usung Riza Patria-Marshel di Pilkada Tangsel, Gerindra Masih Buka Pintu untuk Parpol Lain

JAKARTA - Partai Gerindra memutuskan mengusung duet Ahmad Riza Patria dan komikus Marshel Widianto untuk maju di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut, komunikasi dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung pasangan tersebut tengah dijajaki.

“Sepertinya sedang dijajaki ya,” kata Habiburokhman kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Dia tidak merincikan partai politik mana saja yang sedang dijajaki untuk mendukung pasangan Riza Patria. Namun, ia menyebut akan ada dukungan dari parpol lain dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat mungkin bisa ada dari partai-partai lain,” pungkas dia.