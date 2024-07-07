Breaking News! Satu KKB Teroris Basoka Lawiya Tewas Ditembak Tim Gabungan

NABIRE - Aparat gabungan bersama personel Satgas Damai Cartenz 2024 berhasil menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Basoka Lawiya di Nabire.

Basoka Lawiya merupakan KKB Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya Pimpinan Undius Kogoya ditangkap di Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupeten Nabire, Papua Tengah, pada Minggu (7/7/2024) sekira pukul 17.55 Wit.

“Basoka Lawiya ditangkap saat petugas melakukan razia di Kampung Topo,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Minggu (7/7/2024).

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2024, Kombes Bayu Suseno mengatakan, pada saat penangkapan Basoka Lawiya melakukan perlawanan, sehingga aparat melakukan tindakan tegas dan terukur.

“Saat ini jenazah Basoka Lawiya masih berada di RSUD Nabire. Apabila proses identifikasi telah selesai, pihak keluarga yang berada di nabire dapat mengambil jenazahnya di RSUD Nabire,” kata Bayu.