Masuk Bursa Cagub Jatim, Menpan RB Azwar Anas: Saya Fokus Kerja

JAKARTA - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas mengaku tidak mengetahui jika dirinya masuk dalam bursa Calon Gubernur Jawa Timur. Dia mengaku masih fokus bekerja sebagai Menpan RB.

"Saya cek, saya mau tanya nanti. Saya belum tahu. Saya fokus mengurus pekerjaan," kata Azwar Anas saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Minggu (7/7/2024).

Dia mengaku belum mengetahui jika namanya masuk salah satu dari tiga bursa kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Azwar menyebut dirinya masih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai Menpan RB.

"Masih fokus mengurus pekerjaan ini," katanya.

Saat ditanya mengenai apakah dirinya bakal maju jika telah selesai menjadi menteri, Azwar mengaku belum tahu. Dia menyebut, tidak mengetahui siapa yang mengusulkan namanya.

"Saya belum tahu. Saya juga tidak tau yang mengusulkan siapa," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada tiga menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang dipersiapkan untuk Pilkada Jatim 2024. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan RB Azwar Anas, hingga Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung.

"Misalnya dari kalangan menteri ada Ibu Risma, ada Pak Abdullah Azwar Annas, ada Pak Pramono Anung, ini laris manis, ada yang ngusung di Jakarta, ada yang ngusulkan di Jawa Timur," kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat (29/6/2024).