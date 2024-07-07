Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta di Akhir Pekan: Waspada Hujan Disertai Petir pada Siang Hari

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |05:01 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Warga Jakarta diimbau membawa payung maupun jas hujan bagi pengendara, pada siang hari. Pasalnya, Badan Mteorologi limatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan hingga sedang akan terjadi diseluruh wilayah Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dilansir dari laman resmi BMKG, hujan diprediksi mengguyur pada siang hari.

Sementara, pada pagi hari, seluruh wilayah di Jakarta diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Hal yang sama juga terjadi pada malam hingga dini hari.

Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 25 hingga 31 derajat celsius dengan kelembapan 75 sampai 100 persen.

(Awaludin)

      
