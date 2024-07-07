Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dosen Hukum UPN Veteran Jakarta Gelar Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |06:20 WIB
Dosen Hukum UPN Veteran Jakarta Gelar Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati
Dosen UPN Veteran Jakarta (foto: dok ist)
A
A
A

DEPOK - Tim dosen dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, menyelenggarakan acara pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mengenai identitas kependudukan digital, di Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat, pada Jumat 5 Juli 2024.

Hal tersebut sebagai bagian dari komitmen mereka dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Materi pertama, disampaikan oleh Suwarsit, dari Fakultas Hukum UPNVJ, membahas "Perkawinan Menurut Hukum Perdata". Materi tersebut mengedukasi peserta tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan institusi perkawinan dalam hukum perdata, serta hak dan kewajiban yang terkait.

Selanjutnya materi kedua, yang dipresentasikan oleh Dwi Aryanti Ramadhani, membahas "Identitas Kependudukan Digital". Ia menjelaskan, tentang pentingnya adaptasi terhadap teknologi dalam administrasi kependudukan, serta implikasi positif dan tantangan yang harus dihadapi dalam penggunaan identitas digital.

Sesi ketiga dilanjutkan oleh Sulastri, dosen Fakultas Hukum UPNVJ, mengambil peran dalam materi ketiga dengan judul "Administrasi Kependudukan". Materi ini mengupas tentang proses administratif dalam manajemen kependudukan, termasuk peran pentingnya dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan transparan.

Dalam kegiatan ini juga melibatkan perwakilan mahasiawa sebagai pemateri keempat, yang dibawakan oleh perwakilan mahasiswa FH UPNVJ, membahas "Kebocoran Data". menyoroti masalah keamanan data pribadi dalam konteks identitas kependudukan digital, serta strategi untuk mencegah dan menanggulangi kebocoran data tersebut.

Halaman:
1 2
      
